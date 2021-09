Elsa Labraña culpó al "capitalismo" por la mentira de Rojas Vade

La constituyente de la ex Lista del Pueblo señaló que lo ocurrido con su colega reafirma los problemas en el sistema de salud y la seguridad social.

La convencional Elsa Labraña (ex Lista del Pueblo) apuntó al “sistema capitalista” por la situación que vive el sinvergüenza de Rodrigo Rojas Vade, quien tuvo que renunciar a la vicepresidencia del órgano constituyente luego que se descubriera que mintió sobre su diagnóstico de cáncer.

En medio de las diligencias realizadas por la PDI tras la denuncia presentada por la mesa en contra del constituyente, la representante del distrito 17 aseguró que lo que hizo su compañero de lista “fue terrible, malo e incluso perverso”.

“Estuve reflexionando bastante el tema de Rodrigo, como todo el país obviamente, y llegué a que Rodrigo tiene un síntoma, pero no propio de él, es un síntoma de este sistema que no cubre el tema salud, que no tenemos seguridad social. Tenemos todas estas carencias en el tema de salud, de los hospitales (…) nuestro sistema de seguridad social está entregado a los privados y qué les queda a las personas en esas circunstancias, ir al mercado privado”, manifestó en declaraciones consignadas por T13.

Tras ser emplazada por la prensa por el falso diagnóstico de Rojas Vade, la constituyente expresó que “tiene otra enfermedad como muchas personas que no tienen salida en este sistema para poder sobrevivir”.

Te puede interesar: Fiscal Abbott advirtió que carteles mexicanos intentan operar en Chile

“No lo estoy justificando, que él tenga cáncer o cualquier otra enfermedad no le quita responsabilidad frente a lo que hizo”, insistió, agregando que “lo que estoy diciendo que él también responde a un sistema capitalista que entrega nuestra seguridad social, nuestra salud al mercado”.

La integrante del colectivo Pueblo Constituyente habló sobre los bingos y rifas que deben realizar los pacientes con enfermedades graves, mencionando además las “24 horas de amor” en una aparente alusión a la Teletón.

Te puede interesar: Erika Olivera reveló que 16 proyectos duermen en el Senado por una insólita razón

“Es grave que haya mentido con su enfermedad para conseguir recursos. Esto es un síntoma, un síndrome, póngale ‘síndrome Vade’ que viven muchas personas que están enfrentadas a una situación muy similar, no de una manera tan abyecta como Rodrigo”, aseveró.

Finalmente, señaló que el convencional Rojas Vade no debería volver a las sesiones, admitiendo que este episodio sorprendió al organismo sin una normativa para pedir la renuncia al cargo.