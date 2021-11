Elisa Loncon explicó su rechazo a cita con Juan Sutil

La presidenta de la Convención aseguró que son las respectivas comisiones del organismo las encargadas de recibir las solicitudes de audiencias.

Elisa Loncon

La presidenta de la mesa de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se refirió a la polémica generada por su rechazo a recibir a Juan Sutil, timonel de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC).

Este hecho fue criticado por Sutil, quien expresó que “a mí me parece que no es adecuado, porque yo he recibido, mientras he sido presidente de la CPC, a todas las personas que me lo han pedido, de todos los sectores, de todas las corrientes, de todas las opiniones, y yo creo que en una cosa que es tan fundamental como la redacción de una Constitución que, a lo menos, no solo hay que oír, sino que también hay que escuchar”.

Sutil declaró que “nos interesa que sea una Constitución para todos los chilenos, nos interesa que sea buena para el país y nos interesa que estemos todos representados, porque no nos parece adecuado que tenga vicios de legitimidad como la Constitución del 80, que para muchos tiene vicios de constitucionalidad o de origen y acá también podría pasar lo mismo si no estamos todos representados”.

Ante esta situación, explicó en redes sociales que “todos los días respondemos muchas solicitudes y son cientos a los que sugerimos hablar con las Comisiones de la Convención”.

“La intensidad del trabajo no me permite recibirlos a todos, pero las Comisiones son el espacio institucional para plantear ideas para la Nueva Constitución”, cerró.