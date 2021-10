Elisa Loncon es blanco de críticas por no acelerar la salida de Rojas Vade de la CC

El convencional Miguel Ángel Botto relató que el sinvergüenza Rojas Vade sigue recibiendo su jugosa dieta de $2,5 millones mensuales.

Rodrigo Rojas Vade.

A dos meses desde que el constituyente de la ex Lista del Pueblo, Rodrigo Rojas Vade, fue descubierto y se revelara un falso diagnóstico de cáncer, el convencional sigue recibiendo dieta, la cual, asciende a $2,5 millones.

Ante esto, el constituyente del distrito 6, Miguel Ángel Botto, afirmó que la directiva de la CC ha tenido una actitud pasiva y “desde hace un mes que nadie ha hablado del tema, nadie lo ha conversado, no es tema”.

Por ello, el ex integrante de Independientes No Neutrales, envió un oficio a la presidenta Elisa Loncon para que “lidere” la salida del convencional, ya que mientras no se formalice su salida, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) no tiene atribuciones para dejar de transferir su dieta.

Al respecto, Botto explicó que la salida definitiva del mentiroso es una “petición permanente” que le hicieron los habitantes de su distrito durante la semana territorial que tuvieron los convencionales.

“Me dicen señor Botto qué pasa con el joven, cuándo se va a solucionar el tema. A todos lados donde iba era el tema infaltable, entonces alguien tiene que liderar la solución y la que tiene que hacerlo es la presidenta”, continuó el constituyente y ex militante de la DC, junto con aclarar que hasta la fecha no ha tenido ninguna respuesta desde la mesa.

En un comienzo, el mayor impedimento de la Convención para sacar al constituyente era que aún no se establecía un mecanismo de renuncia en el reglamento general de la instancia, pese a que el ex integrante de la Lista del Pueblo, a 16 días de confesar que mintió respecto a su diagnóstico de cáncer, vía redes sociales afirmó tener problemas de salud y que “no volveré a asistir, conectarme de forma remota o participar de ninguna otra votación”.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente luego que la CC ratificó su reglamento. Precisamente, en el artículo 27 del documento quedó escrito que podrán renunciar al cargo cuando “les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñar su cargo y así lo califique el Pleno”, lo que ocurrió con el calvo sinvergüenza.

“El artículo 27 establece que él -Rojas Vade- puede presentar los antecedentes a la Convención y si por mayoría se acepta él deja de ser convencional”, detalló Botto.

Por ello, el constituyente del distrito 6 recalcó que “si nosotros nos pusimos un reglamento, entonces pongámoslo en práctica. Pero eso necesita liderazgo, alguien tiene que liderar la conversación con él para que se presenten los antecedentes, porque a la fecha no se ha hecho”.

“Mientras no hayan antecedentes, una resolución del plenario para aceptar los antecedentes tampoco se puede informar a la Segpres para que dejen de hacerle las transferencias bancarias”, agregó.

Eso sí, si luego la Segpres advierte que se necesita una reforma constitucional para oficializar la salida de Rojas Vade, Miguel Ángel Botto denunció que debe ser la mesa de la Convención la encargada de “gestionar con el Congreso dicha modificación para dar una solución rápida a esto”.

“Esto responde a lo que él mismo dijo públicamente, aquí nadie está echando a nadie. Es formalizar la intención de él de no continuar en la Convención en base a los méritos de salud expuestos que hoy están en el reglamento general”, cerró.