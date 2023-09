El Rodeo y la cueca quedaron fuera de la nueva Constitución

El rodeo y la cueca como deporte y baile nacional finalmente quedaron fuera de la nueva Constitución, luego que el pleno del Consejo Constitucional rechazara la escandalosa propuesta del Partido Republicano y Chile Vamos.

Durante la jornada del día viernes se dieron las votaciones, primero el consejo aprobó el inciso 1 del artículo 13, donde se establece que “son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional”

El otro inciso que logró su aprobación fue el segundo del mismo artículo que establece que “todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales” y que “los chilenos tienen el deber de honrar a la patria, respetando las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, tales como la música, artesanía, juegos populares, deportes criollos y artes, entre otros”.

Rechazan el rodeo y la cueca

Lo que no logró consenso fue el inciso 3, que fue agregado por algunos consejeros de derecha y finalmente no logró los votos suficientes, por lo que no formará parte de la propuesta de nueva Constitución. Esta enmienda señalaba: “el baile nacional es la cueca y su deporte nacional el Rodeo Chileno”.

La idea obtuvo 17 votos a favor, 17 en contra y 15 abstenciones, entre ellas varios del Partido Republicano y de Chile Vamos que se dieron vuelta la chaqueta y no apoyaron la iniciativa.