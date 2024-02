Conmoción ha causado en la comuna de La Florida el asesinato de un niño de 13 años llamado Joaquín, quien fue baleado en su domicilio. La injusta muerte del adolescente se dio producto de una balacera efectuada por un grupo de antisociales de su sector. En conversación con Mega, la tía del menor expuso que él se encontraba en el segundo piso de su domicilio, específicamente en su pieza, cuando fue impactado por una bala.



Así mismo, relató el acto heroico que tuvo Joaquín con su madre a quien cubrió con su cuerpo cuando se percató de la balacera. La tía del menor explicó que, no sabían los motivos de estos disparos y que la situación los tomó por sorpresa, además contó que a pesar de que el adolescente fue trasladado a un consultorio del sector, la herida le había causado una grave hemorragia que terminó con su vida.



¿Qué nuevos antecedentes entregó la tía del niño asesinado en La Florida?



La mujer que se identificó como Graciela Inostroza relató los momentos de terror que vivieron sus familiares tras la fuerte balacera. “Mi sobrino siente balazos y le dice a mi hermana: ‘mamá, tírate al suelo’, y él hace una cosa así... y el balazo le llegó en el brazo (…) Trató de salvar a mi hermana, él le dijo: ‘mamá, tírate el suelo’, y él se tiró encima de ella... y cayó”, explicó.



Bajo esta misma línea mencionó que a pesar de que el niño fue trasladado a un recinto asistencial de la comuna, no logró sobrevivir al impacto de bala en su brazo. “Cuando llegamos al consultorio, el doctor dice que llegó muerto”, dijo la mujer. Por otro lado, el alcalde de la comuna, Rodolfo Carter, emplazó al Gobierno sobre este caso. “Este Gobierno se dedica a contar muertos y no a resolver problemas (...) tomen medidas efectivas para proteger a las familias de chilenos humildes como la que hoy día llora la muerte de Joaquín", lanzó.

Acerca de los motivos de la balacera, Inostroza mencionó que no sabe porque ocurrieron. “No nos explicamos por qué, no supimos qué pasó. Vieron un auto que disparó, pero no vieron patente, no vieron nada. Nosotros no nos metemos con nadie. Somos personas de trabajo. Mi esposo trabaja, mi hermana se sacaba la cresta por mi sobrino”.



“Me lo mataron sin tener arte ni parte, porque mi sobrino era un niño que no salía solo, no iba ni siquiera al colegio solo, porque mi hermana se lo llevaba y se lo traía. Entonces no anduvo nunca en la calle solo”, cerró.

Protegió a su mamá: Joaquín, el niño de 13 años asesinado por balazo en La Florida



