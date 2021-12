El lujoso regaló que le mandó Leonardo Farkas a Julio César Rodríguez

Todo nació luego que el periodista recordó cuando le robaron un preciado calzado en Temuco, hace muchos años.

Una sorprendente revelación realizó la mañana de este miércoles el animador del matinal "Contigo en la Mañana", Julio César Rodríguez, en las pantallas de CHV. El periodista recordó cuando le robaron un preciado calzado en Temuco, hace muchos años.

Por la misma línea, también contó una llamativa anécdota que también involucra al empresario Leonardo Farkas.

“Esta historia sí que te va a encantar más… Esta historia sí que te va a encantar. Como yo soy de población, porque uno no puede ocultar su origen. Yo soy de población… (…) una vez estábamos haciendo… Y la Francisca (García Huidobro) se enojaba conmigo, con eso de la casaca y todo (no le gustaba)… Y una vez estábamos… No éramos pareja pero estábamos haciendo Fiebre de Viña, en este canal, en Viña del Mar en el Hotel O’Higgins, en el Hotel Sheraton Miramar y va de invitado Farkas”, comenzó relatando.

JC Rodríguez añadió que “no sé por qué ese día me puse unos zapatos ordinarios, pero ordinarios Monse, y no sé por qué se me olvidó cambiármelos… Y yo andaba con zapatos que eran cómodos”.

“No sé por qué, yo nunca me atraso, pero ese día me atrasé y el programa era a tal hora… Estaba en la radio… Hacía la radio en el Hotel O’Higgins y me iba rajado, sobre la hora al programa, los chiquillos me enchufaban todo y salía ‘Hola Fiebre de Viña'”, añadió.

Ese día, según contó, “venía Farkas y yo con unos zapatos ordinarios Monse, ordinarios, medios pelados en la punta y Francisca me ve así y lo primero que mira son los zapatos… Y yo: ‘Fran, es que vengo corriendo’ y entra Farkas”.

El animador destacó que el millonario empresario llevaba unos zapatos “hermosos”. “Él nunca iba a programas de televisión, estaba medio alejado, pero fue al programa y se sentó con nosotros. El tipo es muy simpático, es muy agradable y es amoroso. Entonces, yo no resistí y le dije… ‘Oiga usted, los medios zapatos que tiene’. ‘Le cambio zapatos’, le digo… Mira la tontera”, lanzó expresó a su compañera.

“En un programa de televisión… ABC1, ‘le puedo cambiar mis zapatos por los suyos’ y él me dice ‘es que no calzamos lo mismo, pero te voy a mandar unos zapatos de regalo’“, le contestó.

De inmediato JC Rodríguez le recalcó que era una broma y que no era necesario.

Sin embargo, todo cambió cuando “un día la persona que trabaja con Farkas y me dice ‘Leonardo te mandó un regalo’. Qué vergüenza, no debería contar esta cuestión. Me estoy desprestigiando cada vez más, pero esta historia ya la empecé a contar”, se excusó el animador de CHV, haciendo énfasis en que no le envió un par de zapatos, sino que cuatro.

Y los usó, al menos uno de ellos: “Yo fui a una cuestión con esos zapatos… Esos son (los muestran en pantalla). Son de cristales. Son todos brillantes”.

“Entonces la persona que trabaja con Farkas me dice ‘Julio te tengo un regalo’ y yo, no pero si era una talla, no… Son tonteras que yo hago en el set, cómo yo voy a querer un par de zapatos. Y Monse, súper gentil me dice ‘¿Julio dónde estás?'”, detalló, tras lo cual aseguró que se reunió con él en un servicentro, donde se los entregó.

“Me dice ‘te mandó 4’ y los pone en el capo… Louise Vuitton, puras marcas que yo nunca había visto y le digo, ‘¿cómo van a ser para mí?’ Y me dice ‘son para ti… Los 4 pares de zapatos con mucho afecto y mucho cariño, eres muy simpático'”, añadió.

JC Rodríguez aseguró que “me sentía pedigüeño, me sentía ordinario…”, agregando que hay unos estilo “cocodrilo” que nunca ha usado.

“Los únicos que he usado de los cuatro zapatos de Farkas son estos que los usé para un Copihue de Oro, que a mí me parece y ahí está, que los he usado una sola vez y ahí están, los otros no los he usado”, complementó.

Álvarez le preguntó si los “vas a usar alguna vez, ¿estás esperando la ocasión o tú crees que nunca se va a presentar ese momento para que te pongas los cocodrilos… O no son tu estilo?".

“Yo los tengo como recuerdo… Quizás cuando me case”, bromeó él tras lo cual su compañera le dijo: “Mañana Julio va a venir con los zapatos de cocodrilo… Ya po, sería demasiado genial”, cerrando el divertido momento.