El inesperado candidato que buscará destronar a Jorge Sharp en Valparaíso

El actual edil porteño buscará su primera reelección en la Ciudad Puerto tras llegar en 2016 con su "alcaldía ciudadana".

Sorpresa en el mundo político causó la revelación del actual alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien aseveró a El Mercurio de Valparaíso que está pensando competir con Jorge Sharp (FA) por el sillón porteño o solicitar un lugar en el Congreso como Senador de Santiago.

El jefe comunal indicó que “lo he pensado, mis raíces son porteñas, quiero un montón al puerto y la verdad, siempre he creído que Valparaíso tiene un potencial gigantesco que nunca se ha explotado”.

Pero sus ambiciones en el futuro político no están del todo claras. Las opciones son varias: “ser candidato a senador por Santiago, porque los números dicen que podría ser electo; ir a la reelección, o ir por Valparaíso, porque mis amigos me preguntan por qué no vuelvo al puerto donde nací”.

Hasta ahora, se mantiene enfocado cien por ciento en la comuna de la Región Metropolitana, pero le han consultado si le gustaría competir por la alcaldía de Valparaíso y aclaró que “sería un bonito desafío, es verdad. Yo amo profundamente mi pega como floridano, pero evidentemente la sangre tira“, indicó Carter.

El edil de La Florida no puede dejar de pensar en cómo mejorar la calidad de vida de los porteños. Siente que la ideología que propuso Sharp a Valparaíso ya no se cumplió. “No se puede seguir haciendo experimentos“, afirmó.

Finalmente el jefe comunal afirmó que, “las expectativas no se cumplieron, porque Valparaíso está más sucio, no se ve más próspero y las críticas del último tiempo es que tiene una administración muy ideologizada“. Esto, con respecto al proyecto frenteamplista liderado por el actual alcalde de la comuna porteña.