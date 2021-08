El experimentado equipo de ex fiscales que investigará al municipio de Viña del Mar

La alcaldesa Macarena Ripamonti presentó al equipo jurídico que indagará el eventual fraude cometido durante la gestión de su antecesora, Virginia Reginato.

Viña del Mar

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, anunció este viernes la incorporación de los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena al equipo jurídico que investigará un eventual fraude cometido al interior del municipio de la Ciudad Jardín.

Te puede interesar: Gabriel Boric se refirió a la candidatura presidencial de Cristián Cuevas por la Lista del Pueblo

La jefa comunal aseguró que detrás de los $20 mil millones de déficit dejados por la administración de su antecesora, Virginia Reginato (UDI), había una estructura para defraudar a la entidad pública, por lo que habló de la existencia de “crimen organizado”.

Durante la presentación del grupo de abogados, la alcaldesa explicó que “hechas las denuncias al Ministerio Público, hemos contratado un estudio jurídico, pero no cualquiera, sino uno que tenga la expertiz suficiente para hacerse cargo de la envergadura de los hechos que hemos conocido, con experiencia en eventuales hechos constitutivos de crimen organizado”.

Te puede interesar: Corte ordenó la eliminación de funas relacionadas con muertes de enfermeras en Viña del Mar

Gajardo, en tanto, comentó que tomará en cuenta la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que inhabilito a Reginato para ejercer como concejala de la Ciudad Jardín por notable abandono de deberes debido al millonario déficit municipal.

“Eso es una sentencia muy fuerte y da cuenta que las labores que tenía que cumplir la alcaldesa, por una sentencia definitiva, no por simplemente dichos de terceros, no fueron cumplidos”, manifestó el ex persecutor.

El abogado expresó además que el equipo jurídico ofrecerá asesoría y canales de denuncia para que se puedan entregar antecedentes que permitan avanzar en la investigación.