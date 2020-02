La orden que dieron al Ejército tras provocativos alambres púas de guerra en Iquique

Polémica causó el Ejército de Chile al instalar alambres púas de guerra en las afueras del regimiento de Iquique. Les dieron tajante orden.

Luego de la polémica que generó el Ejército de Chile, al instalar alambres púas de guerra en las afueras del Regimiento de Iquique, la municipalidad nortina se refirió al respecto.

Cabe recordar que en redes sociales se denunció este hecho que, para muchos, era una abierta provocación a la ciudadanía en medio del estallido social.

Al respecto, la Dirección de Obras Municipales de Iquique le indicó a la VI División del Ejército qye deben retirar a la brevedad posible el cerco de alambres púas de guerra de las calles.

Héctor Varela, director del DOM iquiqueño, dictaminó este miércoles que tienen 24 horas para sacarlos del frontis que se ubica frente a la turística playa Cavancha de la ciudad, no sólo por ser provocativas, sino por ser un peligro para los transeúntes.

“Nosotros estamos notificando al Ejército en la medida que acá hay un incumplimiento a la ordenanza general, al plan regulador y las ordenanzas locales que tienen que ver con la ocupación de espacio público porque parte de esta estructura está en el espacio público”, según informó Radio Cooperativa.

“No es un cierre, si no que una trinchera de guerra de un metro aproximadamente. Tenemos una reunión para establecer los plazos, pero ahora estamos dándole un plazo de 24 horas para el retiro de esta estructura que, aparte de no cumplir con la norma, es un riesgo público”, cerró.