Eduardo Frei "destrozó" a quienes aseguran que existen “presos políticos” por el Estallido Social

Según el ex Jefe de Estado, los responsables de la destrucción de las ciudades son presos de la justicia que funciona de forma independiente.

El ex presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC), abordó durante una clase magistral en Argentina el proceso constituyente y la arremetida de algunos grupos de convencionales, como los del Partido Comunista (PC) y la Lista del Pueblo, que piden liberar a los “presos políticos” del estallido social.

Al respecto, el ex jefe de Estado aseguró, según consignó El Mercurio, que “la violencia no funda nada”, así como también, que “la política no es un campo para la guerra, es un espacio para el diálogo”.

Te puede interesar: Diputados UDI volvieron a arremeter contra el programa presidencial de Daniel Jadue

En esta línea, descartó que existan “presos políticos” en Chile, como reclaman algunos miembros de la Convención Constitucional cercanos a la izquierda.

“Yo sé que hay gente que habla de presos políticos”, evidenció el ex Jefe de Estado. Sin embargo, luego agregó que “los que destruyeron las ciudades, iglesias, empresas, pequeñas y medianas, no son presos políticos, son presos por la justicia, que es independiente”.

Te puede interesar: Universidad de Concepción reveló la gran mentira de Daniel Jadue por uso de Interferón

Ya más en el fondo de las labores que tendrá la Convención Constitucional, el ex presidente pidió a los convencionales electos que sean responsables.

Esto porque, en palabras del ex mandatario, se requiere “responsabilidad en el proceso constituyente y la elaboración de la nueva Carta Fundamental”, si se quiere hacer un trabajo efectivo que ayude a la población.

Según explicó el otrora mandatario, “es fácil decir que la educación sea gratis, transporte gratis, pero ¿Quién lo paga?”.

Por ello, solicitó afrontar la redacción de una nueva Constitución con “realismo”, y también, “crear las condiciones para el desarrollo del país (…) hay que distribuir mejor. Uno de los grandes males (de América Latina) es la desigualdad”, cerró.