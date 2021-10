Eduardo Artés y Matías del Río protagonizaron tenso momento en el debate presidencial

El candidato pidió un minuto de silencio para homenajear a la estudiante fallecida en las manifestaciones, siendo interrumpido por el periodista de TVN.

Un tenso momento se vivió la noche del pasado lunes en el Debate presidencial, luego que el candidato de Unión Patriótica, Eduardo Artés, utilizara un minuto del programa donde debía presentar su programa o realizar un discurso, usándolo para conmemorar el fallecimiento de Denisse Cortés.

El candidato envió sus condolencias para la familia de la estudiante de derecho quien falleció tras recibir aparentemente el impacto de pirotecnia en una manifestación en Plaza Baquedano el pasado domingo.

Si bien el candidato decidió homenajear a la joven, el periodista Matías del Río frenó su minuto de silencio interrumpiéndolo, ya que consideraba que no estaba presentando sus propuestas, intentando darle el paso a otro candidato, provocando un momento de tensión.

“Mi minuto se lo voy a dedicar fundamentalmente a Denisse Cortés y a todas las víctimas de la represión y la dictadura de Piñera, así que permítanme tener este minuto dedicado”, señaló el abanderado mientras alzaba un puño en alto.

“Muchas gracias señor artes”, mencionó Matías del Río interrumpiendo su minuto de silencio. "El minuto señor, necesito mi minuto…", reclamó Eduardo Artés, mientras el periodista intentaba darle el pase a José Antonio Kast.

“El minuto es para hablar, el mensaje que esta entregando…. muchísimas gracias señor Artés", agregó el periodista.

"Bueno entonces termino con el tiempo que me queda, tenga la bondad… Destitución de Piñera y cárcel para él y para todos los que han metido las manos en la corrupción y la agresión de los trabajadores y el pueblo. No a la militarización de La Araucanía y el Wallmapu. Y me sobró tiempo", cerró el candidato.