Por medio de redes sociales se difundió una violenta riña en una fonda de Curicó, la que terminó con dos detenidos y un carabinero herido.

Ante esto, el dueño de la fonda "Maxi", ubicada en el Estadio la Granja en Curicó, se refirió a lo sucedido en la madrugada de este domingo, bajándole completamente el perfil.

El dueño de la fonda, en conversación con T13, aseguró que era algo cotidiano, y comentó: “Es parte de las tradiciones que ocurren para el 18′. Fue algo que se pudo controlar de forma rápida y eficiente. Un carabinero recibió un golpe pero nada del otro mundo”.

Además agregó que “si no hay una pelea en una ramada no es 18′ (…) ¿En qué ramada del país no hay una pelea? Es como darle un connotación más allá de lo que es una simple pelea de dos personas”.

Eso sí, confirmó que existe seguridad en el recinto para que las familias puedan asistir sin miedos, precisando que hay 15 guardias al interior del lugar: "Está dentro de las posibilidades que haya un riña, lo importante es que se contuvo en el momento preciso".

Pelea en medio de la fonda

Carabineros señaló que más o menos a las 02:00 horas, fueron avisados que dos sujetos estaban agrediendo físicamente a un guardia de seguridad. Al momento de llegar al lugar, intentaron separar a los involucrados, quienes se pusieron resistencia a la intervención policial.

De un instante a otro, uno de los "luchadores" le propinó un golpe de puño en el rostro a uno de los funcionarios de la Subcomisaria Santa Fe, quien finalmente terminó con lesiones leves, según informó el medio citado.

En las imágenes difundidas por redes sociales se puede ver a un hombre que se enfrentaba a Carabineros y hasta una silla fue víctima de los peleadores, ya que salió volando entre medio de la riña.

Los sujetos detenidos como el guardia de seguridad resultaron con lesiones leves, al igual que el carabinero.