La Dra. María Luisa Cordero no tiene pelos a la lengua a la hora de opinar, y así quedó en evidencia nuevamente al hablar del pololeo de Maite Orsini y Jorge Valdivia, el que fue confirmado luego de meses de especulaciones y polémicas. La diputada otorgó una entrevista a la revista Velvet, instancia en la que reconoció que llevan un par de meses de relación "exclusiva".

La parlamentaria abrió su corazón y reveló detalles de su vida amorosa, como por ejemplo qué fue lo que la enamoró del exfutbolista. "Él siempre estuvo ahí para subir el ánimo, siempre con una sonrisa, con una buena cara, con un apañe. Constantemente diciéndome lo maravillosa que yo era, como tirándome para arriba", expresó.

En este sentido, confesó que "tengo insomnio. Me he hecho hartos tratamientos", para luego contar que "lo que pasó es que me empecé a dar cuenta de que cuando dormía con él, dormía toda la noche. Podía dormir 12 horas". Además, destacó que el Mago "es super romántico, super cariñoso. Se preocupa por mis cosas, como si almorcé".

Las declaraciones de Maite Orsini no pasaron desaparecibidas ni en el mundo de la farándula, ni en la política. Al paso de sus dichos salió la Dra. Cordero, quien lanzó una teoría luego de que la diputada confirmara su relación con Jorge Valdivia, recordando el caso "telefonazo" tras la detención del actual comentarista deportivo en enero de 2023.

"Asumiendo está relación queda claro que en el ‘telefonazo’ a generales de carabineros de Chile si hubo tráfico de influencias. ¡Una vergüenza!", lanzó María Luisa Cordero a través de su cuenta de X -antes Twitter-. Recordemos que en aquel entonces se reveló que Orsini se contactó con Carabineros para conocer mayores detalles del procedimiento, lo que desató un reproche ético en su contra por parte de la Fiscalía.