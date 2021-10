Don Francisco realizó una profunda reflexión a dos años del estallido social

El animador contó que el 18 de octubre de 2019 se reunió con el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda.

El animador Mario Kreutzberger, Don Francisco, reflexionó sobre la situación de Chile a casi dos años del estallido social, reconociendo que en ese momento “no me di cuenta que había tanta rabia” en el país.

En una entrevista a La Tercera, el histórico conductor de Sábado Gigante contó que durante la tarde del 18 de octubre de 2019, horas antes que se cerraran todas las estaciones del Metro de Santiago y que se decretara estado de emergencia por las masivas protestas, se había reunido con el presidente Sebastián Piñera para resolver un par de temas relativos a la Teletón.

“Nunca más hablé con él. Así que no sé qué pasó ahí, porque me atendió muy bien, me dio esta cosa que me la había prometido hace un año, y después pasó que mi auto no llegaba y veía a la gente caminando como loca. Habían cerrado el Metro y ya habían quemado alguna estación. Después en la noche, cuando vi en la tele medio Santiago en llamas, olvídate“, expresó.

Kreutzberger también admitió que los hechos ocurridos en aquel tiempo lo afectaron. “No sabía cómo ayudar porque ahí no está mi especialidad. Mi especialidad, lo que me ha gustado hacer es esto otro, entretener, hacer campañas sociales. Entonces eso era contra lo que yo hacía. Fue también decir ‘no me di cuenta que había tanta rabia’. No sé si era rabia o preocupación de la gente en ese momento, porque la marcha esa (de 2019) fue multitudinaria, esa marcha no sé cuánta gente fue“, complementó.

Además de analizar el estallido social, Don Francisco habló sobre la Convención Constitucional, afirmando que “cuando tú ves la votación, te das cuenta que el 80% de la gente quería una nueva Constitución. Lógicamente en una cosa nueva tienen que adaptarse las personas, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que encontrar un camino para poder trabajar, y parece que lo han encontrado. Siempre, tú sabes, se destaca al comienzo toda la falla”.

El comunicador evitó comentar sobre su postura en el plebiscito de 2020, señalando incluso que no habría votado porque se encontraba en Estados Unidos.