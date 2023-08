La conocida doctora Carolina Herrera, quien es infectóloga y se pronunció en varias ocasiones durante la pandemia, fue víctima del robo de su auto. Denunció que no es primera vez que se ve afectada de la delincuencia.

Herrera señaló para Mega Noticias que este es el séptimo robo que sufre en cuatro años, de hecho hace dos meses delincuentes habían ingresado a su domicilio en Ñuñoa llevándose joyas y llaves de vehículos.

Esta vez los antisociales le robaron su auto, el cual estaba estacionado a las afueras de su casa. “Ayer llegué a las 20:30, lo estacioné en la vereda y estuve conversando con mi hijo Matías (...) Cuando llegó mi marido, me dijo ¿dónde está tu auto?”, explicó.

Doctora Carolina Herrera piensa que “la marcaron”

La doctora mencionó para el medio señalado que hace algunos días sintió que era observada.

"Tuve la sensación, hace un par de días pasé por Echeñique con García Moreno (en Ñuñoa), de que un hombre me miró, hizo un gesto raro. Aquí no hay que ser inocente, hay que entender que esto no fue casual, no fue algo que iba pasando, la gente te observa, uno está expuesto, te planifican" mencionó.

Luego la mujer reflexionó lo que siente ante tantos robos. "Me siento muy vulnerada porque no entiendo la mentalidad de los delincuentes que te están mirando, marcando y vigilando todo el tiempo".

Finalmente la profesional dijo que no hay que apegarse a las cosas materiales y que ahora su preocupación está puesta en su perrito que está a punto de morir.

"No voy a vivir encerrada, yo voy a seguir saliendo (...) Para mí hay cosas más importantes, mi perrito que se está muriendo, eso es más importante, necesito paz, necesito un poco de tranquilidad, pero esto no ayuda" mencionó.