Diputados rechazaron acusación constitucional contra Jaime Mañalich

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, por su criticada gestión durante los meses más críticos de la pandemia por COVID-19 en el país.

La ex autoridad de Gobierno se le acusaba de poner “en riesgo la vida y la salud de la población” con su desempeño en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, que registró su primer caso el 3 de marzo.

La oposición necesitaba 78 votos para que la acusación continuara su trámite en el Senado, algo que finalmente no ocurrió. Con 71 votos a favor, 73 en contra y 7 abstenciones el libelo fue rechazado.

En la instancia, la defensa de Mañalich, liderada por el abogado Gabriel Zaliasnik pidió pasar de inmediato a la votación de fondo, con la presentación de la diputada Marcela Hernando, quien hizo un homenaje y recordando a los funcionarios de la salud.

Tras esto, la parlamentaria hizo un resumen de la acusación constitucional, manifestando que no buscaban “crucificar” a Mañalich, sino que sólo ejercían el “rol fiscalizador” que le otorgó la ciudadanía. Eso sí, tuvo duras palabras durante la sesión.

“Estoy absolutamente convencida de que el ministro no cumplió con su deber, no respetó a nada ni a nadie, hizo lo que se le vino en gana y privilegió la economía por sobre la salud de las personas. Y si extiendo las 200 páginas de la defensa y las uno para construir una gran sábana no alcanzo a cubrir los cuerpos de los 17 mil fallecidos”, dijo Hernando.

Además, fue clara en añadir que “lo suyo no pasó de ser una apuesta, una ruleta rusa (…) todo era una apuesta”, remató Hernando respecto a la gestión del otrora titular de Salud.

Tras la intervencón de Hernando fue el turno de Jaime Mañalich, quien comentó que la acusación respondía a una crítica a su carácter. “Soy una persona áspera, que no estoy preocupado de los votos”, se defendió.

Además, pidió perdón a los alcaldes Cathy Barriga, Germán Codina y Rodolfo Carter a quienes trató “muy duramente”, dijo para luego dar paso a las palabras de su abogado. Luego, arribó el ministro Enrique Paris a la Sala, quien se sentó junto a Mañalich.

Zaliasnik en tanto recalcó que “no ha habido ocultamiento o manipulación de datos”, de Mañalich y que de acogerse la acusación constitucional “la única verdadera consecuencia que se seguirá será la muerte cívica del ciudadano Jaime Mañalich”, añadió, algo que finalmente no sucedió.