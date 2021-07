Diputados presentan proyecto para eliminar el cargo de delegado presidencial

Los parlamentarios expresaron que el cargo "está interfiriendo en la voluntad popular expresada en la elección de los gobernadores y gobernadoras por parte de la ciudadanía".

Los diputados Esteban Velásquez (FRSV), Jaime Mulet (FRVS) y Tomás Hirsch (IND), presentó un proyecto de reforma constitucional que busca suprimir el órgano de Delegación Presidencial Regional, el cargo de delegado presidencial regional y delegado presidencial provincial.

Según explicó Velásquez, autor de la moción, "no vamos a construir el Chile descentralizado, inclusivo y diverso por el que todos estamos haciendo esfuerzos, los constituyentes con lo suyo y este parlamento en el pacto de Apruebo Dignidad, manteniendo la figura de un delegado presidencial. Que sin dudas es un resabio del centralismo que queremos dejar atrás".

Según el parlamentario, la propuesta legislativa tiene el objetivo de que "sea el gobernador regional, que fue electo por los ciudadanos de las regiones, quien gobierne y no el contrapeso que no tiene ningún sentido y que es un lacayo del patrón que está en La Moneda. Este proyecto busca darle gobernabilidad a la región y en ese sentido impulsa desarrollo. No es posible hoy una figura que intente socavar lo que la ciudadanía ha elegido".

Por su parte, el diputado y timonel de los regionalistas, Jaime Mulet, recalcó que "solo en estos pocos días que llevan los gobernadores regionales han debido enfrentar varios problemas como, por ejemplo, que hasta para pedir una reunión o citar a un director regional o a un seremi, tienen que pasar por el delegado regional presidencial. Pasó también lo de los locales de votación, el cambio de presupuesto, entonces aquí, particularmente en este gobierno centralista del presidente Piñera, no hay voluntad de implementar bien una reforma de descentralización”.

Finalmente, Tomás Hirsch (Acción Humanista), insistió en la idea de que "el delegado presidencial hoy en día está interfiriendo en la voluntad popular expresada en la elección de los gobernadores y gobernadoras por parte de la ciudadanía (…) no basta siquiera con que la Convención lo incorpore en la nueva Constitución, creemos que es importante dar la señal desde ya".

"Esperamos que realmente las distintas bancadas apoyen y valoren hoy día que la descentralización pueda tener un avance real y efectiva", concluyó.

El proyecto también fue firmado por Alejandra Sepúlveda (FRVS), Catalina Pérez (RD) y el diputado Raúl Saldívar (PS).