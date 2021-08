Diputado RN anunció que espera una derrota de Sebastián Sichel en las presidenciales

El parlamentario lanzó duras críticas contra el presidenciable: "No me representa en nada, en absolutamente nada”, señaló.

El diputado de Renovación Nacional (RN), Leonidas Romero, criticó con dureza a Sebastián Sichel, luego que este se mostrará a favor de legislar el proyecto de Matrimonio Igualitario en caso de llegar a la presidencia.

En conversación con T13, el parlamentario tildó de “aberrante” y “nefasta” la iniciativa legal, aprovechando de cuestionar al candidato presidencial que respalda su partido.

“El señor Sichel entre otras cosas no es mi candidato por eso. Yo estoy por la vida, en contra del aborto por causal que sea, estoy en contra del matrimonio igualitario, en contra de la adopción homoparental y el señor Sichel sigue la línea que desgraciadamente planteó Sebastián Piñera y lo que está planteando la izquierda. Por eso no es mi candidato. Por eso no voy a votar por él, no voy a trabajar por él y espero que no sea Presidente”, aseguró.

“Esto me puede costar incluso que mi partido no me lleve a la reelección pero quiero decirlo con mucha fuerza… Sí, puede darse (que me quiten el cupo). Pero yo defiendo mis principios. Ya me equivoqué una vez y no quiero equivocarme de nuevo”, aseguró, revelando la percepción que tiene sobre su repostulación al Congreso.

“Posiblemente no aparezca en el listado de los candidatos por decir lo que siento”, sentenció Romero, quien subrayó que “Sichel no me representa en nada, en absolutamente nada”.

Sobre los comentarios que ha recibido en su colectividad, el diputado aseguró que “me dijeron que era complejo el panorama. “Pero no voy a votar por segunda vez por el mal menor”, sentenció el parlamentario, quien ha transmitido a sus cercanos que respaldará la opción presidencial de José Antonio Kast.