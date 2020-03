Diputado oficialista exigió la renuncia de la directora del Trabajo

El diputado de RN, Francisco Eguiguren, usó como argumento el polémico dictamen del organismo sobre los derechos de los trabajadores en medio del Covid-19.

Un nuevo quiebre azota al oficialismo, luego que el diputado de Renovación Nacional, Francisco Eguiguren, emplazó a la directora (s) de la Dirección del Trabajo, Camila Jordán, a dimitir de su cargo tras el polémico dictamen que establece que está permitido liberar de remuneraciones a los trabajadores durante la cuarentena por covid-19, ya que se incluye entre situaciones de fuerza mayor.

Y es que el polémico dictamen dado a conocer por la Dirección del Trabajo apunta a que si un trabajador no puede prestar servicios, el empleador no está obligado a pagar su remuneración y que el coronavirus no es "causal válida" para despedir a una persona.

"Lo que nosotros hemos dicho como servicio, en aras de protección del trabajador y la estabilidad del empleo, es que nosotros estimamos que en este caso de la contingencia utilizar la causal de caso fortuito o fuerza mayor no aplica", explicó Jordán.

Debido a esto, Eguiguren sugirió a Jordán dejar su cargo antes de que le soliciten su renuncia.

"Quiero ser súper enfático: espero que ella tenga la humildad de anticiparse a que se lo sugieran y dé un paso al costado porque lo que ha ocurrido es grave", dijo el parlamentario.

Y agregó que "creo que la Dirección del Trabajo está obligada a generar un dictamen complementario que corrija esta situación" y recalcó que la renuncia de Jordán es una "opinión general" de los diputados de su partido.