Diputado Naranjo tildó de "circo Los Tachuelas" a quienes enviaron carta a la ONU contra Bachelet

El diputado socialista aseguró que "una vez más nuestro país ha sido puesto en una situación de vergüenza internacional".

El diputado del Partido Socialista (PS), Jaime Naranjo, calificó como una "vergüenza internacional" la carta que enviaron parlamentarios de la UDI y RN a la ONU, desde donde pidieron que Michelle Bachelet se reúna con José Antonio Kast luego de haber manifestado su apoyo al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

En el texto, firmado por Jorge Alessandri (UDI), Guillermo Ramírez (UDI), Camila Flores (RN) y Francesca Muñoz (RN), y dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, los parlamentarios tildaron de “grave” que la ex mandataria haya expresado su respaldo a Boric y señalaron que “la opción presidencial de la ex presidenta no es un secreto y por tanto, no llama la atención de nadie, ya que es evidente que su posición política esta íntimamente ligada a los sectores de izquierda y ultra izquierda del país”.

En esa línea, agregaron que “sin embargo, y a propósito del alto cargo internacional que ejerce, debería independientemente de su opción, tener la buena voluntad o deferencia de recibir al candidato presidencial José Antonio Kast”.

Ante esto, el parlamentario del PS comentó que “una vez más nuestro país ha sido puesto en una situación de vergüenza internacional. Quienes conocemos el reglamento de Naciones Unidas en relación a sus funcionarios, es claramente preciso en señalar que sus funcionarios nunca dejan de ser ciudadanos en sus respectivos países”, e hizo énfasis en que “donde ellos no pueden intervenir es en otros países”.

“Da la impresión de que algunas personas en nuestro país, o ignoran aquello, o claramente la señal que están dando es que el circo Los Tachuelas parece que salió en gira internacional y ahora han enviado una carta para ver si acaso el circo Los Tachuelas puede actuar en Naciones Unidas. Es una vergüenza a lo que nos han expuesto estos parlamentarios”, cerró.