Diputado de RN se refirió a cómo votará sobre el cuarto retiro de los fondos

Una de las discusiones que se ha tomado la agenda pública es el proyecto que propone un cuarto retiro de fondos de pensiones, a pesar de la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia hasta diciembre que anunció el Gobierno hace algunos días, lo que ha generado polémica entre los parlamentarios.

Ante esto, los diputados Jaime Naranjo (PS) y Jorge Durán (RN) conversaron con Rafael Cavada en CNN Chile sobre la justificación de este tipo de políticas públicas.

Te puede interesar: Tres constituyentes anunciaron su salida de la Lista del Pueblo

“Cuando hubo los primeros retiros de AFP era porque las platas de apoyo público del gobierno eran insuficientes”, sostuvo el diputado del PS.

“Quienes quieren retirar no son las familias más desposeídas, porque hoy no tienen plata en sus fondos de pensiones y están recibiendo el IFE (…) Está la posibilidad de que se pueda hacer el cuarto retiro, compartiendo que no es una buena política pública, pero no olvidemos que estamos en una situación excepcional”, complementó.

Te puede interesar: Grupo de tarados vandalizó cuatro estaciones de la Red Sismológica Nacional

En esa misma línea, el parlamentario Jorge Durán (RN) y autor de uno de los proyectos enfocado al cuarto retiro de fondos, dijo que “cuando se legisló sobre el primer, segundo y tercer retiro siempre fue sobre la base de que había confinamiento y que había una situación apremiante de que había que ir en ayuda de los chilenos”.

El parlamentario de RN sostuvo que en la actualidad su proyecto no cuenta con las condiciones que pensó al proponerlo. “Mi proyecto estaba enfocado en el caso de que llegara la cuarta ola, volver al confinamiento, o que el estado no llegara con ayuda, pero hoy esos requisitos no se están dando”, explicó la autoridad.

“Tenemos que legislar con mucho cuidado en caso de que sea extremadamente necesario lo votaremos a favor, pero hoy en día no están las condiciones y si somete a votación esta semana, yo lo rechazo“, dijo el militante de RN.

“Hoy en día estamos legislando sobre un cuarto retiro y todos apuntan a una situación coyuntural, pero también a un problema de fondo, que el sistema de pensiones actual no da garantías a los chilenos, que de la noche a la mañana te imputa una pérdida y una tabla mentirosa de que vivirás hasta los 110 años”, cerró el legislador.