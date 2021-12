Diputada Emilia Schneider descartó denuncia contra Gabriel Boric por acoso sexual

La ex presidenta de la FECH aseguró que su tuit que dice que los hechos habrían sido verdaderos fue sacado de contexto.

La diputada electa por el Partido Comunes, Emilia Schneider, se refirió a la supuesta denuncia de acoso en contra de la carta presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, asegurando que el aprovechamiento de la derecha “superó todo límite”.

En el momento que se conoció la situación, diversos medios de comunicación y usuarios en redes sociales aseguraron que Emilia había confirmado los hechos, sin embargo, mediante una publicación en Twitter negó la situación.

“Lo primero es el tuit mío que circula: absolutamente sacado de contexto y pegado en otras respuestas para hacer calzar el diálogo con lo que buscaban instalar desde la derecha. Por eso borré toda alusión al tema, por respeto a las personas involucradas y a la verdad”, comenzó explicando la ex presidenta de la FECH.

“Quiero ser enfática: no existe hoy ninguna denuncia contra Gabriel, no es un acosador y ha sido muy responsable. Las feministas en Apruebo Dignidad hemos trabajado por protocolos para procesar estas situaciones y están a disposición siempre. La derecha no puede decir lo mismo”, añadió.

“Llevo años trabajando contra la violencia y discriminación a mujeres y diversidades sexuales, es un tema serio, que afecta a millones. Todo mi respaldo a Gabriel Boric y nuestra coalición. No hay otra alternativa para que las mujeres vivamos mejor“, cerró.