Diputada del Frente Amplio afirmó que Gabriel Boric apoyará el Cuarto Retiro del 10%

"Esperábamos que el resultado de la cobertura del IFE fuera mayor, pero no es así", aseguró la diputada Claudia Mix.

Una curiosa afirmación sobre Gabriel Boric realizó la noche del jueves la diputada Claudia Mix (Comunes), en el programa "Aquí Se Debate" de CNN Chile.

Según la parlamentaria del Frente Amplio, el abanderado presidencial de Apruebo Dignidad se mostraría a favor del cuarto retiro, a pesar que Daniel Matamala le planteó que "el Frente Amplio tiene una posición y el candidato presidencial está en otra".

"No, no. Yo le estoy diciendo: nosotros lo conversamos en la bancada, analizamos la situación del impacto que tiene el IFE y hay un segmento de la población a la que no está llegando", respondió Mix, agregando que "estamos en la misma posición. Es una posición que hemos discutido, que hemos analizado".

Sin embargo, Matamala replicó y expresó que: "el diputado dice ‘no apoyo el cuarto retiro mientras haya IFE’. Usted dice ‘sí lo apoyan’. Son posiciones opuestas".

"No, no es opuesta. Nosotros hemos ido analizando cada escenario con cada IFE. Efectivamente, esperábamos que el resultado de la cobertura fuera mayor, pero no es así. La realidad nos muestra otra cosa. Lo hemos conversado y, de hecho lo planteo aquí, nuestro candidato va a votar a favor del cuarto retiro", respondió la parlamentaria.

Recordemos que el abanderado del Frente Amplio expresó hace una semanas que: "Mientras existe un Ingreso Familiar de Emergencia yo no voy a apoyar más retiro de los fondos de pensiones y menos un retiro del 100%".