Dino Gordillo nuevamente se encuentra viviendo un complicado estado de salud

El humorista señaló que "el personal me ha cuidado muy bien, son muy amorosos. Me han prestado su hombro”.

Un complicado estado de salud se encuentra viviendo el humorista nacional Dino Gordillo, luego de haber sido internado hace unas semanas en una clínica capitalina.

Su hija Camila, detalló en Bienvenidos que todo comenzó con un insoportable dolor en la espalda. “Mi papá entró por un dolor que tenía en el músculo de la pierna, no sabían muy bien, él decía que podía ser el ciático. Los dolores no los aguantaba”, explicó la joven.

Los médicos, al revisarlo, corroboraron que tenía una hernia en la columna y tras dos cirugías, contrajo una infección que lo mantiene internado con morfina.

Tras la conversación con su hija, fue el mismo comediante el que explicó lo que ocurre con su estado de salud, relatando que llegó a la clínica por una cirugía de un día, pero luego vinieron “dolores insoportables”.

“Llevo una semana con morfina todo el día, y sigo con mucho dolor. Nunca había sufrido tanto. Me caí al suelo. El personal me ha cuidado muy bien, son muy amorosos. Me han prestado su hombro”, explicó.

Una semana después de su primera cirugía tuvo que volver a pabellón, pero aún así continúa con “insoportables” dolores. “Pedí un cambio de médico y ahora me está viendo otro doctor, que es jefe de neurocirugía. Estamos viendo qué es lo que tengo”, señaló.

Finalmente, el humorista aseguró que recientemente le diagnosticaron una infección en la columna que contrajo en la clínica al igual que COVID-19.”Me dan respuesta tras respuesta y ahora estoy las 24 horas con un calmante fuerte para mantenerme”, afirmó.