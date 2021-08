Diego Schalper afirmó que la izquierda utiliza memes para ridiculizarlo políticamente

"Gramsci decía que una estrategia para enfrentar a un adversario es ridiculizarlo", sostuvo el parlamentario de RN.

El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, aseguró que la izquierda hace memes para ridiculizarlo en las redes sociales.

El político citó al teórico marxista Antonio Gramsci para defender su tesis: “Gramsci decía que una estrategia para enfrentar a un adversario es ridiculizarlo. Hay un sector de la izquierda que emplea los memes como una manera de ridiculizar”.

Según el parlamentario oficialista, hay personas que publican memes de él “como una manera de reír, de hecho, me río mucho de algunos, y otros, como parte de la buena onda. Hay de esos tres grupos y no me caliento mucho la cabeza”.

Uno de los memes del diputado es cuando, a través de un video publicado en sus redes sociales, condenó el asesinato al cabo Eugenio Nain y la violencia en La Araucanía. “¡Ya está bueno ya!”, dijo apasionado el diputado.

Consultado por eso, el parlamentario indicó que “ese episodio me causa mucha pena, también, me da risa, porque me veo explotando emocionalmente y eso me da risa. Lo tercero, es que hay muchos “Ya está bueno ya” en Chile. Ya está bueno ya de indolencia, de confrontación de clases, de falta de comprensión por los que más lo necesitan”.

“Hay un sector de la sociedad que no le gusta que uno plantee sus puntos de vista, antes de entrar a discutir con uno, prefieren descalificarlo, quedarse con errores o palabras que uno pudo decir erróneamente en un contexto, pero quien no haya cometido ningún error que tire la primera piedra”, agregó.

En esa línea, manifestó que “un sector de la sociedad que es intolerante, que no acepta posiciones distintas y que prefiere el insulto. Una infidencia, con muchas de esas personas que insultan por redes sociales, les escribo por interno y trato de entablar un diálogo”.

Asimismo, confesó que “se sorprenderían de la cantidad de personas que parten insultándome y que terminamos en un diálogo político muy respetuoso y profundo. Se da una sensación de que es un grupo, pero cuando lo enfrentas, en la individual, no tienen tanto afán de insultar, como cuando están en grupo”.