Diana Bolocco le "paró los carros" a Rodrigo Logan por interrumpir al padre de Tamara Moya

El padre de Tamara Moya estuvo presente en el matinal de Mega para hablar del caso de su hija, cuando fue interrumpido por Rodrigo Logan quien terminó en una tensa discusión con Diana Bolocco.

Alegría en gran parte del país causó esta mañana el fallecimiento del asesino de la pequeña Tamara Moya, quien fue víctima de un portonazo hace unas semanas atrás.

Por lo mismo, el padre de la joven fue entrevistado por diversos matinales para abordar el tema, donde explicó que "tuvimos la mala suerte que nos tocó a nosotros", refiriéndose a la encerrona que sufrió la madre y terminó con resultados fatales.

Te puede interesar: [FOTOS] Padre de Tamara Moya celebró la muerte del asesino de su hija en redes sociales

Fue en este momento que el abogado Rodrigo Logan interrumpió para darle unas palabras: "Amigo, mira, no sé si podríamos hablar de mala suerte. Aquí derechamente es un error, y los errores hay que salir a reconocerlos y enmendarlos. También hacemos el mea culpa cuando hablan de... 'hoy estamos viviendo con miedo', y tienen razón, vivimos con miedo".

"Nosotros lo medios ayudamos bastante en eso, en generar esta ola de miedo, y tenemos que tener cuidado... no podemos normalizar el tema de la violencia en ninguno de sus ámbitos, y tampoco podemos confundir la justicia", sostuvo el hombre.

Pero en ese momento Diana Bolocco lo cortó en seco para decir que "nosotros no hemos normalizado la violencia. Yo creo que la necesidad de mostrar esto, primero, como dice Raúl, es para generar conciencia de que se tiene que hacer justicia. En este caso en particular, si se comprueba que son los mismo delincuentes, actuaron un mes después y otra persona podría haber muerto anoche".



Rodrigo no quedó conforme con esto, así que intentó volver a tomar la palabra, pero Diana, aún muy enfrascada en defender su punto, siguió hablando.

"No lo hemos normalizado, Rodrigo, todo lo contrario, todos los esfuerzos están puestos en condenar esto, y en decir que uno no puede vivir en una sociedad con miedo, salir de la casa y pensar que no vamos a volver", aseguró la periodista.

Finalmente Rodrigo comentó que estuvieron orando en su familia por este caso, puedo que les daba miedo que "vaya a tomar la justicia con su propia mano". El abogado comentó: "Su familia va a perder a su papá, y ya perdieron a Tamara"

Además, terminó el momento insistiendo en su punto sobre la violencia: "Cuando nosotros nos encontramos frente a actos de violencia de cualquier tipo, recuerden que grandes delitos parten con pequeñas conductas, conductas que son antisociales".

Para terminar el momento con Diana Bolocco, Rodrigo Logan comentó: "La violencia es mala, tenemos que buscar los medios, pero no tenemos que confundir justicia con venganza".