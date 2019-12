Horrible denuncia: ex chofer de Camila Flores la acusa de humillación y dejarlo botado en carretera

La diputada de RN, Camila Flores, enfrenta una durísima denuncia laboral de su ex chofer, quien es el número 14 que se va de su puesto en este año.

Camila Flores sumó una nueva y durísima denuncia por parte de su ex chofer, quien la acusó de malos tratos, feas humillaciones y de despedirlo en plena carretera, dejándolo botado y muy lejos de su hogar.

Así fue lo que relató Víctor Valdés, ex oficial del GOPE que llegó a trabajar con la diputada de RN sin saber todo el calvario que viviría en menos de una semana, que fue el tiempo que duró en su puesto.

Todo comenzó el 30 de noviembre pasado, cuando fue contactado por la parlamentaria que no oculta su pinochetismo. Desde ese momento, las humillaciones y malos tratos comenzaron.

"Fueron cosas que me dijo como 'yo soy la que mando', 'yo soy la que da las órdenes y nadie más ordena', que 'evite conversar con otros conductores, porque no me gusta que mi conductor converse con conductores de otros parlamentarios', cosas así... Me pareció raro, pero está bien porque yo no vengo a conversar con nadie", relató el ex chofer a Puranoticia.

Flores relató que desde el primer día hubo malos tratos como órdenes déspotas, enojos por la estación de radio y nimiedades que para Camila Flores eran razón de un enojo mayor.

El responsable del auto de la diputada, un día, debió llevarla a máxima velocidad por la carretera a distintos lugares. Primero un matinal en Santiago y luego una actividad en Zapallar, donde fue funada por un grupo de estudiantes. Fue ahí donde estalló todo.

Camila Flores le pidió que se detuviera en medio de la carretera, le exigió las llaves del auto y el celular para luego hacerlo bajar y dejarlo botado. "Me cagó de onda a morir. Se me cayeron las lágrimas. Me prometí que nunca nadie más me iba a pasar a llevar y ahí me dejó, esperando locomoción", contó Víctor Valdés.

“Mi trabajo con Camila Flores es "lejos la mayor humillación que me han hecho y he pasado en mí vida, ya que me quedé en la calle sin saber qué locomoción tomar para mi casa, más aun, sin desayuno y sin almuerzo. Claro no era su problema. Qué pena que existan personas así, que se creen superiores", culminó.