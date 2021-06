Daniel Stingo "estalló" ante contratación de ex guardia de Pinochet para la CC

El abogado se hartó por la licitación que realizó el Palacio de La Moneda para la Convención Constitucional.

Daniel Stingo.

El constituyente con mayor votación en todo el país, Daniel Stingo, "explotó" por una noticia que impactó a casi todo el país, luego que CIPER reveló que la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional (CC), designada por la Secretaría General de la Presidencia, contrató a la empresa INCAR para el "Servicio de Vigilancia y Guardias de Seguridad".

Lo que más llamó la atención fue el personaje que integrará este servicio de seguridad. Se trata de Luis González Pérez, un sargento (r) de Carabineros que integró el Grupo de Guardia Presidencial en los últimos años del Gobierno del dictador y asesino Augusto Pinochet, será el encargado de todo, teniendo un sueldo vergonzoso.

Te puede interesar: Unión Europea entregó millonario traspaso a inmigrantes venezolanos en Chile

Será un total de $488 millones, en un período de 10 meses, lo que tendrán que pagarle a INCAR Seguridad, empresa que se quedó con la licitación de esa labor en la Convención y de la que Luis González es socio, algo que ocasionó la molestia por parte de la nueva autoridad de la Convención.

El constituyente dejó en claro lo que opina sobre esta polémica, indicando que "lo más escandaloso de todo es el hecho de que el monto designado para funciones de seguridad sea el mismo destinado a la participación ciudadana. Es impresentable". A su vez mencionó que "les digo desde ya que eso va a ser un tema en los primeros días de la reunión de los convencionales. No lo vamos a aceptar. Que se los lleven a La Moneda, no los queremos acá".

Te puede interesar: Universidad de Concepción reveló la gran mentira de Daniel Jadue por uso de Interferón

"Eso es otra cuestión que no hay que aceptar. Nosotros estimamos que tiene que transmitirse todo, todo. Por último, le entregas esa facultad a la Convención, pero no a la Secretaría General de Gobierno. Es más de lo mismo, del Gobierno tratando de meter su nariz en una Convención que es un poder del Estado distinto a ellos. Se mete en cosas que debería dejar que nosotros decidamos y no ellos", expuso el miembro de "La Voz de los que Sobran".

Para cerrar, indicó que "¡Y a nosotros qué nos importan esos tres anillos de Carabineros! A nosotros nos eligió la ciudadanía. Ellos (el Gobierno) tienen miedo, no los convencionales. Yo me paseo por las ferias y nadie me abuchea, solo me dicen que hagamos la pega, que nos los traicionemos. Ellos creen que esto les va a resultar. No saben con la chichita que se están curando".