Daniel Stingo aclaró sus motivos para exigir el sueldo de la Convención Constitucional

El convencional cercano al Frente Amplio indicó que algunos de sus compañeros de la Lista del Pueblo están necesitando los recursos y que se lo hizo ver a la derecha.

El constituyente, Daniel Stingo, salió a explicar la petición de recibir los sueldos de convencionales a sólo dos semanas de la primera sesión. El abogado se defendió y acusó que fue sacado de contexto. Además, dijo que quiso interceder por sus compañeros con mayores necesidades.

Primero, a través de redes sociales, Daniel Stingo respondió al diputado Tomas Fuentes (RN), quien pidió al convencional ponerse “las pilas” y comenzar a redactar la nueva Carta Magna.

“Diputado, si usted fuera más riguroso, vería que se hizo eco de un video editado por una persona mala leche, reproducido irresponsablemente”, lanzó.

Te puede interesar: Marcela Cubillos tildó de "tirana" a Elisa Loncón por manejo de la CC

Más tarde, en entrevista con Chilevisión Noticias, el profesional profundizó en sus descargos y explicó que el registro donde se le ve pidiendo su sueldo “es un video que algún canalla editó. Tomó frases de varios constituyentes hechos en las salas, el plenario y en comisiones”.

“Editó y puso frases saltadas solamente con el ánimo de denostar (…) eso es lo que hacen algunos que no quieren que este proceso llegue a buen término”, cuestionó el abogado.

Sin embargo, durante la entrevista, el convencional del Frente Amplio reconoció que sí cuestionó la falta de recursos económicos porque algunos de sus compañeros se ven afectados.

En sus palabras, mientras “a la derecha le dio con que había que ser austeros en esta Comisión (Presupuesto)”, los partidarios del Apruebo “almorzáramos un sándwich que nos entregaban”.

Te puede interesar: Daniel Jadue se hartó y cerró centros de vacunación en Recoleta por culpa del Gobierno

“Después insistieron y ahí dije ‘para un poquito’, porque en el fondo aquí hay gente que no tiene plata y no nos han pagado. Gente le llevó comida preparada en bolsas a la gente de la Lista del Pueblo porque no tienen plata”, insistió.

El abogado también explicó que en ese momento quiso hacerle ver a la derecha de la Convención Constitucional que “ellos sí tienen plata”, pero que esa no es la realidad de todos los constituyentes.

“Ellos sí tienen plata para comer bien, estacionar sus autos en estacionamientos de los alrededores, etcétera. Pero hay gente que no (…) no tengo necesidades, pero otros sí tienen y lo he visto. Entonces este fue el contexto de eso”, cerró el profesional.