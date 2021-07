Daniel Jadue se refirió a la posibilidad de asumir un ministerio en el Gobierno de Gabriel Boric

El alcalde de Recoleta nuevamente analizó las razones de su catastrófica derrota en las primarias presidenciales del pasado 18 de julio.

Daniel Jadue y Gabriel Boric.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), fue enfático en rechazar cualquier participación como ministro en un eventual gobierno de Gabriel Boric (CS), quien se quedó con el triunfo de las elecciones primarias del bloque Apruebo Dignidad el pasado domingo 18 de julio.

En conversación con el programa semanal de Facebook Live Sin maquillaje, el edil sostuvo que no hay “ninguna posibilidad de que yo ocupe un ministerio en el gobierno de Gabriel, primero, porque esos cargos los mandata el Presidente y para eso hay que tener confianza del Presidente, y esos son cargos designados a dedo”.

“Yo he dicho que yo voy a estar donde el pueblo me mandata y yo dije que yo me iba de Recoleta si el pueblo me mandataba una tarea mayor y ser ministro no sería un mandato del pueblo”, dijo.

“Aquí yo estoy mandatado para preocuparme de Recoleta hasta el último día de mi mandato y lo único que puede cambiar eso es un mandato popular distinto a este, no la llamada de un presidente ni de un ministro ni de nadie, yo solo me debo a quienes me contratan directamente para trabajar para ellos, que son los electores“, añadió.

En ese sentido, aseguró que “yo voy a apoyar, voy a cumplir mi palabra, apoyaré el programa, apoyaré la campaña, haré todo lo que tengo que hacer, pero efectivamente yo no me muevo de Recoleta, salvo que el pueblo de Chile me mande de manera popular a otra parte”.

En la instancia, el líder comunal también realizó una autocrítica tras su derrota y aseguró que “nosotros tenemos que entender que una izquierda que no logra movilizar al pueblo que dice representar, no tiene que gobernar”.

“Presentamos un programa que, por primera vez en mucho tiempo, hizo resurgir la esperanza de transformaciones para un Chile más justo, pero a quienes va dirigido ese programa no se levantaron a votar”, explicó, agregando que “finalmente, parece que no estamos haciendo el trabajo en la base, salvo honrosas excepciones”.