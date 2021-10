Daniel Jadue se refirió a la advertencia que le lanzó a Gabriel Boric

El alcalde de Recoleta dijo que seguirá trabajando para que el candidato presidencial del FA y PC logre el triunfo en noviembre.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, aseguró que su compromiso con el candidato presidencial del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC), Gabriel Boric, está “intacto” a pesar de la polémica advertencia sobre el cumplimiento de su programa.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el ex abanderado presidencial comunista pidió “no seguir el juego de quienes quieren que todo siga igual”. “El objetivo es transformar Chile para poner fin a los abusos y las injusticias. Mi compromiso está intacto para asegurar el triunfo de Gabriel Boric y Apruebo Dignidad en noviembre“, expresó el jefe comunal.

De esta forma el alcalde buscó bajar el perfil a una nueva controversia que protagonizó con Boric, la que surgió luego de una advertencia que el alcalde durante esta semana en un acto por las candidaturas parlamentarias y a core del PC en Pedro Aguirre Cerda.

“Yo me comprometo antes ustedes, el día que Gabriel se tuerza un milímetro de la línea del programa, me van a tener a mí primero en la línea de denuncia y cobrándosela para defender los compromisos que estamos honrando”, señaló el ex postulante a La Moneda.

Boric reaccionó a estas palabras y afirmó que “lo importante del proyecto colectivo que hemos forjado es que se basa en convicciones profundas y compartidas, donde no hay espacio para las amenazas“.