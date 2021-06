Daniel Jadue se aburrió de los rumores y aclaró su opinión sobre la comunidad judía

El alcalde de Recoleta precisó que “si tienen que buscar algo 40 años atrás significa que no tienen nada que sacar”.

El candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, debió a salir nuevamente a explicar el origen de su anuario escolar, publicado en 1983, cuyo contenido ha levantado una polvareda y que además hizo aprobar a la Cámara de Diputados la petición de explicaciones al alcalde de Recoleta.

En un ciclo de conversaciones en la Universidad Adolfo Ibáñez, sostuvo que “yo no escribí el anuario y me tiene feliz que lo hayan sacado, porque si tienen que buscar algo 40 años atrás significa que no tienen nada que sacar”.

“Tengo absoluto respeto por la comunidad judía, nos vamos a tratar con todo el respeto. Soy partidario del Estado laico y a todas las comunidades las trato con respecto, seré un ferviente promotor contra la incitación al odio”, afirmó en declaraciones recogidas por La Tercera.

Recordemos que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de resolución para que el candidato presidencial del PC desmienta el contenido del anuario.

Esto es verdad o fake? @danieljadue importante aclararlo para que no siga circulando si es falso ya que el contenido es gravísimo. “Un judio para hacer puntería? Para limpiar la ciudad de judios? pic.twitter.com/3X6KFdkLKb — Felipe Harboe B (@felipeharboe) June 22, 2021

