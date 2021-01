Daniel Jadue no descarta primarias presidenciales con la candidata de Michelle Bachelet

El jefe comunal valoró la "voluntad transformadora" detrás de la carta de presentación de la ex ministra.

El alcalde de Recoleta y precandidato presidencial, Daniel Jadue (PC), se abrió a la posibilidad de participar en una primaria con la ex ministra Paula Narváez (PS), quien recibió el apoyo público de la otrora Mandataria Michelle Bachelet.

En conversación con Estado Nacional de TVN, Jadue manifestó que "si usted me pregunta si está más cercana que otros que no habían sido nombrados por nadie, sí. Es más, uno se podría imaginar una primaria con Paula Narváez sin ningún problema, uno se puede imaginar una alianza con el pueblo socialista que quiere, como lo dice la carta de presentación de Paula Narváez, transformaciones reales profundas y una voluntad transformadora real".

"Yo creo que la señal que ha dado la Presidenta (Bachelet) no hay que mirarla en menos. Tenía, al lado de Paula Narváez, a tres ex ministros de ella, a un ex embajador", indicó.

Hasta el momento, la ex ministra Narváez no ha realizado declaraciones sobre una posible candidatura, mientras que militantes de su partido siguen juntando firmas de apoyo a través de la plataforma Change.org.