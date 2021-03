Daniel Jadue le envió un particular mensaje a Gabriel Boric de cara a las presidenciales

El alcalde de Recoleta celebró la candidatura presidencial de Gabriel Boric, asegurando que son cercanos, que se conocen y tienen confianza.

Luego de la proclamación de Gabriel Boric (CS) como candidato presidencial de Convergencia Social, las reacciones no se hicieron esperar. Y ciertamente quienes podrían estar en la papeleta, no se quedaron fuera. Entre ellos, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, manifestó que espera encontrarse en primarias con aún diputado.

Esto, a pesar de que el edil aún no ha confirmado oficialmente que estará en la carrera por La Moneda.

Consultado al respecto, Jadue valoró la apuesta de Boric, catalogando como una buena noticia que “el Frente Amplio levante una candidatura y espero que nos encontremos en una primaria, ojalá, de toda la oposición y si no es así, al menos de todos los sectores antineoliberales para fomentar la unidad de la izquierda y de ahí pasar a una unidad mayor”.

“Entiendo que Gabriel ha dicho que está disponible a una primaria lo más amplia posible y lo mismo ha dicho el Partido Comunista, pero no he escuchado lo mismo de los otros sectores. Ellos tienen algunas cosas que resolver en lo que es Unidad Constituyente. Hemos visto que han tenido discusiones internas de seguir con la Democracia Cristiana o dejar afuera a la DC. Hay propuestas que están cursando y no espero pronunciarme sobre los problemas de otros partidos”, complementó.

En esa misma línea, insistió en que “el Partido Comunista, ha planteado la primaria más amplia para transformar Chile y eso tiene requisitos, por cierto. Tenemos que tener una garantía, que al menos en el programa serían todos los que participen y que estén disponibles para apoyar a quien gane la primaria”.

La relación Jadue-Boric

Al ser consultado respecto de su relación con Boric, Jadue sinceró que: “Somos muy cercanos, nos conocemos y tenemos confianza”.

“Además, más allá de las diferencias que hemos podido tener en el último tiempo hemos ido construyendo una relación de bastante confianza que permite no solo el diálogo, sino que pensar en el Chile que queremos con mínimos comunes que, sin duda, compartimos”, cerró.