Daniel Jadue explicó por qué Joaquín Lavín no llegará a la segunda vuelta presidencial

El candidato presidencial del Partido Comunista habló sobre sus ideas y a las pocas posibilidades, a su juicio, de una segunda vuelta contra el representante de la UDI.

El precandidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, conversó el pasado sábado sobre sus propuestas con el periodista de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, donde incluso se dio espacio para bailar como el meme que se ha viralizado con su figura.

Además, el candidato manifestó no estar seguro de competir con Joaquín Lavín en segunda vuelta. ”No estoy tan seguro (de llegar con él). Primero porque él ha mostrado voceros y jefes de campaña que insisten en que yo voy a ser el Presidente, y les quiero agradecer el voto de confianza. Segundo, porque la derecha históricamente se ha mostrado muy pragmática. Yo creo que con los resultados que hemos visto en las últimas elecciones en una de esas nos evitamos una segunda vuelta”, expresó la autoridad.

Dentro de las verticales que mencionó el rostro del PC, se encuentran educación, pensiones, inversión y seguridad. En esa línea, también se refirió al CAE y al matrimonio igualitario.

Entre sus propuestas explicó que “estamos planteando un retorno a la matriz educacional, que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, sin terminar con la provisión privada del servicio, pero fortaleciendo mucho la educación del Estado”. Junto con lo anterior, también agregó que es necesario “darle un rol mucho más preponderante a la comunidad educativa. Lo que hoy día se invierte en la educación pública es insuficiente para tener una buena educación para todos… Que incorpore el deporte, cultura, ciencia y tecnología como elemento fundamental”.

Con respecto a las AFP, manifestó que bajo su perspectiva estas “no juegan ningún rol en asegurar pensiones dignas en nuestro país”, haciendo hincapié en que dentro de sus propuestas “no existen las AFP, existe un sistema contributivo tripartito, con contribución del trabajador, empleador y el Estado para asegurar una pensión básica universal, equivalente al 75% del salario mínimo“.

En el ámbito social, habló de propuestas donde apunta a “un país donde nunca más exista un estallido social y para eso vamos a asegurar pensiones dignas, salud universal, reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y transformar el Estado en uno plurinacional e intercultural. Hay que educar a las policías de tal manera que protejan la manifestación y no de que inciten a la violencia, como hemos visto en reiteradas oportunidades. Hay que reformular y refundar Carabineros, hacer intervención civil”.

El alcalde expresó también la posibilidad de condonar el CAE en base a la premisa de que la educación es un derecho, cambiando deudas de corto plazo por deudas de largo plazo del estado. "Hay que aprobar esta reforma tributaria que le va a entregar más recursos al Estado para poder prolongar y proyectar ingresos mayores permanentes que nos permitan asumir estas deudas que nunca debieran haber estado”, señaló.

El candidato también se refirió a la despenalización de la marihuana y el narcotráfico: “Yo soy partidario de la legalización de las drogas. A mí no me gusta esta tesis de continuar con esta guerra fracasada contra las drogas, porque eso alimenta el negocio del narcotráfico. Yo nunca he fumado ni me he drogado. Me puedo ir a hacer el test cuando quiera porque estamos ciertos de que no van a encontrar absolutamente nada”.

Con respecto al matrimonio igualitario el candidato sentenció su opinión con la frase “pienso en los niños que llevan años esperando que alguien los adopte. Todos los tipos de familia tienen derecho a hacer feliz a un niño”.