Daniel Jadue aseguró que se revisarán todos los tratados si Boric llega a La Moneda

"No me habría esperado nada de esos cancilleres que les entregaron todas las riquezas de Chile a países extranjeros", señaló el edil de Recoleta.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió a la carta difundida por ocho ex cancilleres de la Concertación que criticaron las propuestas de revisión de tratados por parte de la candidatura de Apruebo Dignidad.

Recordemos que el pasado domingo los ex ministros difundieron la misiva donde indicaron que “Chile ha basado su prestigio e influencia internacional. La ambigüedad deliberada con que se emplea el concepto de revisión de estos tratados debilita gravemente la inserción internacional”.

“Se repite la afirmación de que Chile revisará sus tratados comerciales y de inversión, como si estos fuesen imposiciones agraviantes del resto del mundo a nuestro país”, señalaron los ex cancilleres de la centroizquierda, preocupados por la “revisión” que propone Apruebo Dignidad sobre los tratados que tiene Chile.

Ante esto las palabras de los ex cancilleres, el edil manifestó en conversación con El Mercurio, que “no me habría esperado nada de esos cancilleres que les entregaron todas las riquezas de Chile a países extranjeros, de los que promovieron el neoliberalismo en nuestro país y que abrieron unilateralmente hasta destruir toda nuestra industria”.

“¿Se acuerdan que antes teníamos industria de calzado y calzado? ¿Se acuerdan que teníamos industria textil y armado de automóviles? Los neoliberales destruyeron todo eso, y hoy tenemos una economía centrada en el extractivismo y la monoproducción”, agregó el alcalde del PC.

Ante la pregunta si solo podría evaluarse el acuerdo de modernización con la Unión Europea o el tratado con los Estados Unidos, el ex pre candidato presidencial dijo que “hay que revisarlos todos. Hace no mucho tiempo, un amigo del Presidente actual revisó los tratados, creo que fue el de Estados Unidos, no sé por qué Chile no puede hacerlo”.

A pesar de ello, desde Apruebo Dignidad no han aclarado a qué acuerdos comerciales se refieren para entrar a revisión.

Juan Ignacio Latorre, encargado del área internacional de la coalición señaló que “frente a distintas campañas de desinformación, es pertinente aclarar ciertos puntos”.

“Revisar y actualizar tratados es un proceso que se hace constantemente. De hecho, la modernización, de acuerdo con la Unión Europea es en sí mismo el producto de una revisión de un tratado antiguo. Chile no puede ser un espectador pasivo de los cambios que se están produciendo”, afirmó el actual senador de Revolución Democrática.

La revisión de tratados “busca la inserción estratégica en los mercados internacionales que permita un crecimiento inclusivo con equidad social, de género, respetuoso de los Derechos Humanos y con sostenibilidad ecológica”, afirmó Latorre.

En relación a la carta de los ex cancilleres, el senador expresó que “la Concertación no tuvo presente una política industrial , un rol del Estado más activo en la economía. La política internacional debe ser considerada una nueva estrategia de desarrollo sostenible”.