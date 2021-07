Daniel Jadue lanzó grave advertencia a Pymes que no puedan pagar su nuevo sueldo mínimo

El candidato presidencial señaló que las empresas que no son exitosas no pueden existir, aunque planteó que el fortalecimiento del mercado local a través de los salarios las beneficiará.

Daniel Jadue.

El candidato presidencial del PC, Daniel Jadue, explicó y analizó sus propuestas económicas y laborales, planteando que pequeñas y medianas empresas (pymes) que no puedan lograr cumplir con algunas metas en entrega de un salario mínimo u otros elementos debieran cerrar su funcionamiento.

El rostro del PC explicó a Meganoticias Alerta que durante los dos primeros años de su eventual Gobierno se avanzaría en un subsidio y beneficios a las mipymes, manteniendo la idea de un incremento escalonado del sueldo que alcanzaría los $567 mil al final del mandato.

“Creo que aquí no se entiende que las pymes funcionan atendiendo al mercado local, y si uno fortalece la demanda agregada del mercado local pagando mejores salarios finalmente las primeras que se van a ver beneficiadas serán las pymes”, señaló.

El jefe comunal reiteró la intención de respaldar a las pequeñas firmas en la etapa inicial del proceso, aunque agregó que “además hay que decir algo sumamente duro, pero real. Las empresas que no son exitosas, que no son capaces de pagar buenos sueldos, que no son capaces de contribuir al Estado sencillamente no pueden existir”.

“Nosotros queremos tener empresas exitosas y mipymes exitosas. Y vamos a contribuir al salto tecnológico, al desarrollo en ciencia y tecnología, al emprendimiento verde y al emprendimiento con enfoque de género”, cerró el abanderado comunista.