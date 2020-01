CRUCh confirma que el proceso de la PSU seguirá este martes

Luego de una caótica rendición de la PSU, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas evaluó de buena manera el proceso de este lunes.

El vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, Aldo Valle, calificó de buena manera el proceso de la PSU que se rindió este lunes con varios incidentes, confirmando que hoy martes seguirá.

"Nos da confianza para afirmar que el proceso continúa. Tenemos la tranquilidad que un número muy importante de ellos pudo rendir la prueba", manifestó el responsable del CRUCh.

En un punto de prensa en La Moneda, aseveró que en el 95,6% de los recintos que eran sede de la Prueba de Selección Universitaria, se pudo completar la rendición sin problemas.

"Quienes hoy no pudieron rendir estas pruebas, no quedan excluidos del proceso de admisión. Para todos ellos tendremos una respuesta, una oportunidad que les habilite para continuar en el proceso y no quedar fuera de la convocatoria que hagan las universidades", añadió Valle.

Este martes el proceso de la PSU continuará con la rendición de la Prueba de Ciencias, desde las 10:00 horas, jornada en la que se esperan nuevas manifestaciones e incidentes.