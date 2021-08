Cristián Cuevas alzó la voz luego de su fallida inscripción presidencial

El ex candidato de la Lista del Pueblo que luego perdió apoyo, no pudo reunir las 33 mil firmas que necesitaba para llegar a la papeleta.

El ex candidato independiente Cristián Cuevas, reconoció el pasado lunes que no podrá estar en la papeleta de la elección presidencial de noviembre, tras no reunir las más de 33 mil firmas ante el Servicio Electoral (Servel) que necesitaba para participar del proceso.

El ex candidato que surgió como eventual carta de la Lista del Pueblo, pero finalmente fue reemplazado por el analista político de origen mapuche, Diego Ancalao, aseguró que sus días como posible candidato fueron los más felices de su vida.

Según expresó el otrora militante del PS, PC y CS, “estoy más feliz y digno que nunca. Han sido los siete días más felices de mi labor publica y sindical, donde nos hemos desplegado desde Calama hasta Chiloé”.

“Quiero agradecer a los cientos que me acompañaron en esta travesía de ir construyendo la política que este Chile del siglo XXI requiere”, agregó.

A lo largo del video que compartió con sus seguidores, el casi candidato de la Lista del Pueblo criticó a los que sí lograron inscribir sus candidaturas ante el Servel como Gino Lorenzini (IND), Diego Ancalao (LDP), Franco Parisi (PDG), Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Sebastián Sichel (Chile Vamos), José Antonio Kast (Partido Republicano), Yasna Provoste (Unidad Constituyente), Marco Enríquez Ominami (PRO) y Eduardo Artés (UPA).

El ex sindicalista minero dijo que ha escuchado y conoce “la realidad social y los deseos de cambio profundo que tiene nuestro pueblo”, sin embargo, para él, estos intereses “no están en quienes hoy presentan ofertas presidenciales”.

“Porque sabemos que ellos representan a las élites políticas, empresariales y trasnacionales, con algunos maquillajes. Que sin duda los veremos subordinado a esos poderes a la hora de hacer política”, cerró.