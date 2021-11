CQC aclaró conflicto con comando de ME-O

La reportera Simone Mardones, denunció que el equipo de ME-O los agredió constantemente y se debieron defender.

Esta mañana se viralizó la denuncia de uno de los integrantes del comando de Marco Enríquez-Ominami (ME-O), Ignacio Bustos, por parte de un camarógrafo de CQC. Ante esto, el programa se defendió y acusó que sus integrantes fueron golpeados primero.

La notera de CQC, Simone Mardones, explicó a Canal 13 que el equipo de ME-O impidió “hacer nuestro trabajo”.

“Hay una cadena humana que me golpea con fuerza, hombres y mujeres tratando de sacarme para que yo no me pueda acercar al candidato”, acusó Mardones.

En esta línea, la reportera dijo entender la reacción del círculo de ME-O, sin embargo, “no es la forma, que nos saquen, que nos empujen, que nos peguen, que nos amenacen”.

“Me empujaron contra una reja (…) me hicieron todo lo que me podrían haber hecho, entonces obviamente que yo me defendí”, declaró Mardones, mientras mostraba los efectos que dejó la agresión en su cuerpo.

Desde Carabineros, en tanto, explicaron a los medios de comunicación que tras el incidente la persona denunciante y el presunto agresor fueron trasladados hasta la comisaría más cercana para “esclarecer los hechos”.

Además, recalcaron que “tenemos medios de prueba, tanto como declaraciones de afectados como imágenes”, para determinar lo sucedido.

Después de la agresión, el candidato Marco Enríquez-Ominami dijo a los periodistas que “ustedes son los mejores testigos”, por ende, solicitó que “me desmienta uno de ustedes si no nos golpeó un camarógrafo (…) las cámaras se usan para grabar, no para golpear”.