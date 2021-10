Corporación de Consumidores demandaron a Metro por expropiar saldos en tarjeta Bip!

En la demanda se indica que el dinero por saldos "expropiados" de las tarjetas Bip! bordea los $18.701.286.924.

Tarjeta Bip!.

La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) informó este sábado que demandó al Metro de Santiago por la “expropiación encubierta” de millonarios fondos que caducaron por el no uso de las tarjetas Bip!, agregando que debido a la pandemia por Covid-19 aumentó la cantidad de tarjetas que dejaron de funcionar, incrementando el monto.

Según informó radio ADN, la demanda presentada contra la empresa de tren subterráneo radica en el uso de las “cuotas de transporte”, que se estipularon en el documento que originó el sistema de pago a través de la tarjeta Bip!, las que se generan cuando las personas cargan dinero, y que van disminuyendo cuando se usan los viajes de Metro.

No obstante , el dinero cargado tiene una vigencia de dos años, y si en el transcurso de ese tiempo no se usa, no se reembolsa a los usuarios ni se puede traspasar a otra tarjeta.

Según consigna ADN, debido a lo anterior, en la demanda presentada contra Metro y patrocinada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz indica que “el número de tarjetas Bip! inutilizadas entre el año 2013 y hasta septiembre del 2021 es de 18.855.889″.

Mientras que el monto arbitrariamente expropiado a los millones de usuarios , durante el mismo período de tiempo, asciende a $18.701.286.924. Ese dinero que deberá ser devuelto a los usuarios, según señalan los abogados

En un punto la empresa indicó que “el procedimiento de suspensión y caducidad de las cuotas de transporte de la tarjeta bip! corresponde a una definición del Ministerio de Transportes".