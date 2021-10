Contraloría abrió sumario tras detectar un supuesto fraude en Corporación Cultural de Recoleta

La fiscalización advirtió que en los últimos 10 años, la Corporación Cultural no ha rendido a la entidad comunal gastos que ascienden a $2.111.584.811.

La Contraloría General de la República realizó una auditoría y un examen de cuentas a los aportes entregados por la municipalidad de Recoleta a la Corporación Cultural de dicha comuna -directorio que es integrado por el municipio- y a la Fundación Womad, en el marco de la realización del Festival Womad.

Las irregularidades detectadas en esta fiscalización derivaron en la apertura de un sumario administrativo. Además, los antecedentes fueran remitidos al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público.

Entre los principales hallazgos, la auditoría reveló que, entre 2015 y 2019, no existen registros contables que permitan verificar el traspaso de recursos ni los montos para el financiamiento del festival.

La Contraloría cuantificó que el municipio entregó $200 millones a la Corporación Cultural, dineros utilizados para contratar a la empresa Artemedios Group SpA, para “Asesoría y Pre-Producción Festival Womad Chile 2020” y “Asesoría y Primera Etapa de Producción Festival Womad Chile 2020”.

Sin embargo, la rendición de los gastos aún no se ha realizado por lo que el municipio tendrá 30 días hábiles para solicitar, revisar y aprobar dichas rendiciones. En caso contrario, Contraloría formulará un reparo para recuperar esos dineros.

La fiscalización también detectó que la municipalidad de Recoleta le transfirió a la Fundación Womad $200 millones para realización del festival.

Finalmente, la auditoría reveló que 2019, la empresa Itelecom hizo una donación de $50 millones a la Corporación Cultural, recursos que fueron gastados en la realización del festival, pero que posteriormente la Corporación devolvió a dicha firma.

No obstante, la Corporación no acreditó a qué ítem de su presupuesto fue imputada la devolución de $50 millones. Además, la Contraloría detectó que $30 millones fueron depositados en una cuenta bancaria de la empresa, pero no existen medios de verificación del depósito de los $20 millones restantes.