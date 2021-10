Constituyente utilizó a Chayanne para realizar su discurso de apertura

Nicolás Núñez, representante del distrito 16, recurrió al cantante puertorriqueño para sacar una sonrisa a sus colegas.

El constituyente que citó a Chayanne.

El constituyente Nicolás Núñez (FRVS) sorprendió al realizar un extraño discurso de apertura en la Convención Constitucional, donde se dio el lujo de citar al cantante puertorriqueño Chayanne.

El representante del distrito 16 (Región de O’Higgins), que pertenece al colectivo de Chile Digno, intentó innovar en su presentación, poniendo incluso elementos de comedia y una canción especial que interpretó con una guitarra.

“Como no me queda otra forma de empezar el discurso, mi discurso va a empezar así: ‘si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga pa que sepas que te quiero’. Chayanne, el gran Chayanne“, señaló.

El convencional agregó que aludió al artista “porque le gusta a su abuelita, a su tía, a su hermana, a toda su familia… y por qué (lo hago), porque creo que es necesario a través de esta chambonada que estoy haciendo desformalizar los espacios en donde se toman las decisiones del poder“.

Núñez siguió con el mismo tono y bromeó con su compañero de colectivo, el convencional del Partido Comunista (PC), Marcos Barraza, sacando risas en todo el pleno.

En la parte final de su intervención, el constituyente sacó una guitarra e interpretó una canción donde mencionó a otros de sus colegas como Jaime Bassa, Fernando Atria y a Teresa Marinovic, siempre en tono de humorada.

Revisa el momento acá: