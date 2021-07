Constanza Ríos realizó inédita confesión sobre la relación que lleva con su padre

"Vi esta oportunidad como un desafío para aprender a cocinar y también como una oportunidad de venir a Chile. Me siento muy conectada con este país", indicó.

Hace unos días atrás arribó a nuestro país Constanza Ríos, para formar parte del nuevo programa de cocina de CHV., "El discípulo del chef". Aprovechando su llegada conversó con El Mercurio a quien le entregó detalles de la relación que tiene con su controvertido padre.

"Nos llevamos bien, a pesar de la distancia. Igual no es fácil para mí como su hija ver que se refiere, a veces, a temas que chocan con mis valores", reveló al medio mencionado.

Conocido es que al "Chino" no le gusta mucho la exposición de sus hijos en televisión, sin embargo, su primogénita contó que no hubo mayores problemas con él.

"No me dijo mucho de esta participación, entonces yo creo que eso significa que está de acuerdo... si no estuviera de acuerdo habría dicho de todo", declaró.

"Vi esta oportunidad como un desafío para aprender a cocinar y también como una oportunidad de venir a Chile. Me siento muy conectada con este país", cerró.