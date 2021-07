Conapyme alzó la voz y respondió a la advertencia de Daniel Jadue y su asesor

Héctor Sandoval, presidente del gremio, afirmó que tanto el candidato del PC como el economista Ramón López recurrieron a una mala forma de ganar votos.

La Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme) criticó duramente la postura del candidato presidencial del PC, Daniel Jadue, y de su asesor económico, Ramón López, quien buscaría cerrar a las pequeñas y medianas empresas que no puedan pagar un sueldo mínimo de $567 mil al final de su eventual mandato.

La polémica se generó luego de una entrevista del precandidato de Apruebo Dignidad al programa Meganoticias Alerta, donde afirmó que “las empresas que no son exitosas, que no son capaces de pagar buenos sueldos, que no son capaces de contribuir al Estado sencillamente no pueden existir”.

A estos dichos se sumaron los de López, quien en declaraciones a radio Infinita expresó que “no vengamos a llorar porque van a desaparecer algunas pymes, siempre va a ocurrir eso”.

Te puede interesar: Constituyente advirtió que tienen el poder para cambiar la bandera y el himno de Chile

Héctor Sandoval, presidente de la entidad, mostró su molestia con el tono ocupado por Jadue y su economista, señalando que “muchas veces, la mejor intervención que tiene un candidato o un político es quedarse callado, porque si no van a decir nada inteligente para qué se meten”.

Te puede interesar: Stefan Kramer impactó a sus seguidores con perfecta imitación de Sebastián Sichel

“Hoy, esta pelea que tiene el señor Jadue y su asesor con la gran empresa, o la izquierda con la derecha, no pueden convertir nuevamente a las pymes en el jamón del sándwich”, afirmó.

Sandoval expresó que “porque si las políticas o los planteamientos que ellos tienen que los pequeños, si no son capaces de crecer o de tener utilidades reales para pagar sueldos altos, tienen que morir, entonces el Estado chileno se habría ahorrado mucho dinero dejando de comprar vacunas, dejando de comprar respiradores artificiales, porque si esas personas estaban enfermas, nuestros familiares se tendrían que haber muerto no más, porque eran un gasto”.

“¿Quién va a compartir que le estén diagnosticando o prediciendo su muerte con tanta antelación? Yo esperaría que ellos se arrepintieran de lo que dijeron. Ahora, si es parte de su proyecto de Gobierno, es una malísima forma de ganar votos”, agregó.

El dirigente gremial también dijo que si el PC “se preocupa de los pobres, uno esperaría que se preocupe de ayudar a los pobres y no de aniquilarnos”