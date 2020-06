¿Cómo combatir el racismo en la familia?

Todos hemos escuchado probablemente en estos días acerca del hombre negro muerto en Estados Unidos por un policía blanco, sin más motivos que la sospecha que estuviera delinquiendo, por ser de color negro. ¿Por qué tanto “racismo”? ¿ Sabían ustedes que los seres humanos somos todos una sola raza? La raza humana, sin definiciones por color o procedencia étnica. No existe la raza negra o la blanca o la amarilla, eso ya está descartado por la ciencia hace bastantes años.

Aprovecho estos incidentes de protestas -mundiales ya, es un sentir de enojo globalizado- para contarles que el llamado “racismo” lamentablemente nace en nuestros mismos hogares, donde por años probablemente los hijos vienen escuchando a sus padres hablar con términos peyorativos y de descalificación acerca de los que son diferentes a ellos. En Chile somos muy racistas y aún cuando digan que no, en pequeñas actitudes como decirles a los hijos que mejor no se junten con los niños de etnia mapuche o los inmigrantes peruanos o venezolanos por ejemplo, es racismo. Transmitirles que los rubios son más bellos y los morenos no lo son tanto, es racismo. Pensar que la gente de color más oscuro es más incapaz o son más peligrosos, es racismo.

Tenemos que asumir que los tiempos han cambiado para siempre en este siglo, que somos un mundo absolutamente globalizado, que cada día más y más personas de diferentes nacionalidades, colores y etnias vamos a estar conviviendo juntos y debemos empezar a mirar eso como algo positivo. Donde los aportes de cada uno nos enseña y complementan y nos hacen una mejor sociedad, donde las diferencias individuales sean bien toleradas y hasta bienvenidas. Para eso hay que comenzar en el hogar, buscar hablar positivamente de la inmigración de extranjeros, promover en los niños y jóvenes el que tengan algún amigo “diferente” a ellos y siempre darles la posibilidad de conocer primero al otro, antes de opinar y/o segregar. ¿Será tan difícil intentarlo?



Marcela Tarifeño, Psicóloga

