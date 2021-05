Científicos identificaron una nueva variante de COVID proveniente de los perros

"No vemos razón para esperar otra pandemia, pero tampoco podemos decir que nunca será una preocupación en el futuro", dicen los investigadores.

La revista Clinical Infectious Diseases reveló que un grupo de científicos han descubierto un nuevo coronavirus canino en un niño que fue hospitalizado con neumonía en Malasia en 2018.

Si se confirma que el virus es un patógeno humano, sería el octavo coronavirus, y el primer COVID canino, conocido por causar enfermedades en humanos.

Te puede interesar: Tomás Jocelyn-Holt anunció que busca patrocinios para oficializar su candidatura presidencial

Los investigadores subrayan que aún no está claro si este virus específico supone una amenaza grave para los humanos. El estudio no demuestra que la neumonía haya sido causada por el virus, que podría no ser capaz de propagarse entre las personas.

"Creo que el mensaje clave aquí es que estas cosas probablemente están ocurriendo en todo el mundo, donde la gente entra en contacto con los animales, especialmente el contacto intenso, y no las estamos detectando", dijo el Dr. Gregory Gray, un epidemiólogo de enfermedades infecciosas en la Universidad de Duke que es uno de los autores del estudio para la revista antes mencionada.

"Deberíamos estar buscando estas cosas. Si podemos atraparlos a tiempo y descubrir que estos virus tienen éxito en el huésped humano, entonces podemos mitigarlos antes de que se conviertan en un virus pandémico", agregó.

Los científicos saben desde hace décadas que los coronavirus pueden causar enfermedades en los perros, pero hasta ahora no había pruebas de que los coronavirus caninos pudieran infectar a las personas.