Chilena relató los momentos de terror que vivió en el terremoto de Haití

La compatriota Consuelo Alzamora aseguró que el daño producto del sismo es grande y que no cuentan con información oficial.

La chilena Consuelo Alzamora vivió el terremoto en primera persona.

Momentos de terror vivió Consuelo Alzamora, chilena que vive en Haití y que pudo ver en primera persona los estragos que provocó el terremoto de 7,2º ocurrido la mañana del pasado sábado.

“Estanos en la tercera ciudad más grande en Haití. El terremoto se sintió muy fuerte… Ahora estamos en la calle porque estamos cerca del mar y había alerta de tsunami”, dijo de entrada la terapeuta ocupacional en conversación con Meganoticias Alerta.

Por lo mismo, en ese entonces estaba esperando “que las alarmas de tsunami bajen”, pero que el daño que causó el sismo “ha sido muy grande. Sigue temblando y las casas tienen muchas fisuras”

“Me sorprendí por lo vivido. Mi hijo de 3 años me gritaba que algo pasaba. Costaba estar de pie… Insisto que el daño es muy grande. Me agarré de un fierro y salimos”, relató en cuanto a su experiencia.

La chilena se encuentra en la ciudad Okay, donde a diferencia de otras localidades de Haití, el daño por el terremoto no fue tan severo. “El movimiento fue corto y por eso tal vez no hubo tanto daño… Mi familia está bien y nuestros vecinos también. Se cayó un muro que compartimos”, detalló.

Además, Alzamora destacó que actualmente “acá no hay información oficial” con respecto a los daños que generó el sismo.