Cecilia Bolocco se refirió a la idea de liderar la Teletón 2022

La ex Miss Universo señaló que "me honra que la gente piense que sería bueno que yo lo hiciera".

La ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, se ha convertido en estas últimas semanas en el nombre más fuerte para tomar el mando de la Teletón 2022. Por eso, en medio de la realización del evento este 2021, se refirió a esta posibilidad y se mostró abierta a asumir tal responsabilidad.

“Voy a estar siempre en el rol que me pidan. Yo no tengo el training para hacer notas como reportera, pero uno lo hace no más, qué importa si lo haces bien o mal”, dijo en conversación con LUN luego de desempeñarse como reportera para la Teletón este 2021.

Según informa el mencionado medio, Cecilia Bolocco fue propuesta por sus propios compañeros en la reunión de pauta general para asumir el rol que actualmente lleva a cabo Don Francisco. Por eso mismo, ella confesó: “Me honra que la gente piense que sería bueno que yo lo hiciera”.

Sin embargo, la también animadora de televisión es cautelosa. “Es una conversación que no he tenido con Mario porque él es Teletón. Hay que apoyarlo en lo que necesite”.

Con respecto a la opción que una mujer lidere la obra solidaria, Cecilia Bolocco no escondió su entusiasmo. “Estoy más que dispuesta. Una vez dije a Ximena Casarejos (directora ejecutiva de Teletón) ‘si tú quieres, mándame las 27 horas al instituto Teletón en Santiago y acompaño a los niños y voluntarios”, dijo en la conversación.

“Yo no necesito salir al aire, no es por un tema de ego ni para mi imagen, mi compromiso es real. A mí me hace bien saber que colaboro con Teletón, que necesita el aporte de todos porque si no se recauda no se puede atender”, puntualizó la ex reina de belleza.