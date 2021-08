Cathy Barriga sorprendió a sus seguidores al publicar videos al estilo "Kill Bill"

La exalcaldesa de Maipú compartió dos registros en los que "lucha" contra diversos adversarios.

Cathy Barriga.

Unas semanas muy complicadas ha vivido la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, tras enfrentar diversas acusaciones por parte de la nueva administración de Tomás Vodanovic.

El nuevo edil de la comuna, se reunió el pasado lunes con el Contralor Regional Metropolitano para exponer su "preocupación ante la actual situación financiera del municipio y evaluar responsabilidades administrativas".

Esa misma jornada, la ex jefa comunal participó en un tenso diálogo con el matinal "Bienvenidos", donde protagonizó un tenso round en vivo. En el matinal de Canal 13, la ex edil defendió su gestión y aseguró que se encontraba alejada de la televisión debido a las distintas críticas que ha recibido en el último tiempo.

Tras denuncias como la bodega llena peluches o los test Covid vencidos, la exalcaldesa dijo que "lo que me preocupa es lo que está pasando hoy conmigo que no me sueltan y que todos los días inventan".

En este contexto, la nuera de Joaquín Lavín compartió un par de videos en su cuenta de Instagram, en el que pone su cara sobre el rostro de la actriz Uma Thurman, protagoniza de la película "Kill Bill" con su sangriento personaje de "la Novia". La exalcaldesa aseguró que "algo parecido son mis días", mientras "lucha" contra diversos adversarios.